Vagnati esonerato: Ricci al Milan è la terza cessione più ricca portata al Torino

Davide Vagnati è stato esonerato oggi dal ruolo di Direttore sportivo del Torino. Si riportano di seguito le sue cessioni più onerose, tra cui spicca Samuele Ricci al Milan:

LE 10 CESSIONI PIÙ RICCHE DI VAGNATI AL TORINO

Bremer alla Juventus per 46,9 milioni (22/23)

Alessandro Buongiorno al Napoli per 35 milioni (24/25)

Samuele Ricci al Milan per 23 milioni (25/26)

Raoul Bellanova all'Atalanta per 22 milioni (24/25)

Vanja Milinkovic-Savic al Napoli per 6 milioni più 15 di prestito (25/26)

Alex Berenguer all'Athletic Club per 11,1 milioni (20/21)

Kevin Bonifazi alla SPAL per 11 milioni (20/21)

Sasa Lukic al Fulham per 9,8 milioni (22/23)

Wilfried Singo al Monaco per 9,1 milioni (23/24)

Lyanco al Southampton per 7,5 milioni (21/22)

L'INTERVISTA A RICCI

Samuele Ricci è uno dei protagonisti della nuova cover della rivista ICON, come testimonial delle Next Gen Icon: giovani talenti del mondo dello sport, dello spettacolo e della moda. Il centrocampista rossonero, nell'edizione del mese di dicembre, ha rilasciato anche qualche dichiarazione sulla sua carriera e in generale sul calcio.

Sull'arrivo a Empoli: "Ho cominciato a 5 o 6 anni. All’inizio mi volevano anche Fiorentina e Atalanta. Era un torneo a Livorno, quando avevo 8 anni"

Su chi è il più grande di sempre nel calcio: "Non l’ho visto, ma tutti mi dicono Ronaldo il Fenomeno. E poi naturalmente Cristiano (Ronaldo), poi Messi"

Sul Samuele fuori dal campo: "Faccio quello che fanno i ragazzi come me. Mi piace viaggiare, stare con la famiglia, con la mia ragazza. Studio (Economia e sta scrivendo la tesi, ndr). Mi riconoscono? Sì, mi riconoscono. Poi magari i professori non lo danno a vedere"

Su cosa serve per la crescita dei giovani talenti oggi nel calcio: "Serve la cura per le scuole calcio, che non è più quella di prima. Io ho avuto la fortuna di crescere in un ambiente sano, che ti fa imparare. E ricordo molta cura, molta attenzione nella preparazione"