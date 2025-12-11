"È una vergogna!". Pellegatti stenta a crederci: "Come fa a non essere considerato tra i 30 del Pallone d'Oro?!"

Nel suo canale Youtbe, Carlo Pellegatti ha commentato la palpitante rimonta del Milan da 2-0 a 2-3 e ha analizzato la prestazione di qualche singolo, facendo un ampio discorso sull' MVP del match Chris Pulisic. Vediamo nel dettaglio le sue parola:

“Dopo la scossa data da Rabiot con il suo primo gol in rossonero, avvenuto in concomitanza al suo primo tiro nello specchio della porta col Milan, ha giocato un bel secondo tempo, sul piano dell’individualità, sul piano della velocità, sul piano delle occasioni. Poi la mossa di quel genio di Massimiliano Allegri, se siamo li è merito dei ragazzi, del lavoro di Tare e di Massimiliano Allegri, un fenomeno. Pulisic ha realizzato due gol di “Van Basteniana” memoria. E fino al giorno prima aveva 39 di febbre. È una vergogna che questo giocatore non sia tra i 30 migliori giocatori europei poi candidati al pallone d’oro. Pulisic è uno dei più sottovalutati del calcio italiano. Appartenesse ad altri colori comincerebbero i paragoni più impensabili, Pulisic è un campione assoluto con una media di 1 gol o 1 assist ogni 50 minuti”