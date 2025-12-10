Risultati Champions League e classifica aggiornata: ecco la situazione

di Andrea La Manna

È appena terminata la sesta giornata del super girone di Champions League con alcune sorprese, come i pareggi di PSG in casa dell'Athletic Bilbao e del Borussia Dortmund in casa contro il Bodo e la vittoria in casa del Real Madrid da parte del Manchester City, ma anche tante conferme come la vittoria convincete della capolista Arsenal, della Juventus. Vediamo i risultati di questa giornata e la classifica aggiornata 

I RISULTATI 

Qarabag - Ajax 2-4

Villareal - Copenaghen 2-3

Atletico Bilbao - Psg 0-0

Bayer Leverkusen - Newcastle 2-2

Benfica - Napoli 2-0

Juventus - Pafos 2-0

Borussia Dortmund - Bodo Glimt 2-2

Club Brugge - Arsenal 0-3

Real Madrid - Manchester City 1-2

LA CLASSIFICA                                                                                                                                                                                                                        1. Arsenal – 18 pt.
2. Bayern – 15 pt.
3. PSG – 13 pt.
4. Manchester City – 13 pt.
5. Atalanta – 13 pt.
6. Inter – 12 pt.
7. Real Madrid – 12 pt.
8. Atl. Madrid – 12 pt.

9. Liverpool – 12 pt.
10. Dortmund – 11 pt.
11. Tottenham – 11 pt.                                                                                                                                                                                                                  12. Newcastle – 10 pt.
13. Chelsea – 10 pt.
14. Sporting – 10 pt.
15. Barcellona – 10 pt.
16. Marsiglia – 9 pt.
17. Juventus – 9 pt.
18. Galatasaray – 9 pt.
19. Monaco – 9 pt.
20. Leverkusen – 9 pt. 
21. PSV – 8 pt.
22. Qarabag – 7 pt.
23. Napoli –  7 pt.                                                                                                                                                                                                                            24. FC Copenhagen – 7 pt.

25. Benfica – 6 pt.
26. Pafos – 6 pt.
27. Royale Union SG – 6 pt.
28. Ath. Bilbao – 5 pt.
29. Olympiakos – 5 pt.
30. Francoforte – 4 pt.
31. Club Brugge – 4 pt.
32. Bodo/Glimt – 3 pt.
33. Slavia Praga – 3 pt.                                                                                                                                                                                                                  34. Ajax – 3 pt.
35. Villarreal – 1 pt. 
36. Kairat Almaty – 1 pt. 