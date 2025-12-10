Guidi: "Ecco perché Allegri spesso parla di cercare gol anche da altri reparti o in altri modi"

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Christian Pulisic: "Quante cose si possono fare in un'ora a Milano? Farsi un giro sul Lago di Como o in Svizzera, sudare in palestra, imparare una lingua straniera, suonare uno strumento. Ogni 64 minuti, Christian Pulisic preferisce... fare gol. In Italia, nessuno ci riesce con questa cadenza, almeno in Serie A. Non a caso, l’attaccante del Milan è Capitan America, un supereroe. Anche se la definizione migliore l’ha data il vice di Massimiliano Allegri, Marco Landucci, dopo la doppietta al Torino che ha tenuto il Diavolo in vetta alla classifica del campionato a braccetto col Napoli. "Christian è un cecchino". Niente di più vero.

Anche e soprattutto grazie al rendimento di Chris, i tifosi del Milan stanno cominciando a cullare il sogno di giocarsi lo scudetto. Anche se l’alta incidenza di un singolo giocatore non è sempre indice di collettivo vincente. Pulisic finora ha segnato il 31,8% dei gol totali del Diavolo. In Serie A, solamente Pellegrino al Parma (4 su 10) e Mandragora della Fiorentina (4 su 11) hanno un’incidenza maggiore sulla prolificità della propria squadra. E non a caso non giocano in una big. Ecco perché Allegri spesso parla di cercare gol anche da altri reparti (il centrocampo) o in altri modi (le palle inattive). A Torino ha cominciato ad accontentare Max anche Adrien Rabiot, suo pupillo per antonomasia. La rimonta sui granata è partita da un gran tiro del francese, alla prima conclusione in porta del suo campionato a tinte rossonere. Di gol - anche meno belli - per lo scudetto ne serviranno probabilmente altri".