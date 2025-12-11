Borghi: "Da Rabiot ci si aspettava il goal ed è arrivato, tra l’altro in modo spettacolare”
Dopo la convincente vittoria dei rossoneri in trasferta contro il Torino, vittoria arrivata grazie ad una bella rimonta della squadra rossonera che ha recuperato ben 2 gol alla squadra di casa, Stefano Borghi ha commentato nel suo canale YouTube il match e ha analizzato la prestazione di alcuni singoli. Vediamo nel dettaglio le sue parole:
“Questa vittoria dimostra che anche in momenti di non pienezza di disponibilità dei suoi giocatori, il Milan ha le risorse per arrivare a vincere la partita, e la partita gira su Adrien Rabiot. Ci si aspettava il goal di Rabiot perché insomma, Allegri nei tempi juventini lo ha definito un giocatore da doppia cifra e quest’anno, aldilà dell’infortunio, il contributo di Rabiot è stato enorme ed evidente soprattutto sul piano degli equilibri della fisicità della capacità di essere centrocampista puro, maturo, di dare una mano anche a Modric proprio proteggendolo con il suo fisico e di alimentare costantemente la squadra, ma il goal non era ancora arrivato. Gol che è arrivato in maniera spettacolare, superbo, da 29 metri, e lì aver trovato 2-1 già a metà del primo tempo è stato un bell’assist per la rimonta del Milan, che poi ha perso anche Leao, e questo è una brutta notizia visto che Gimenez continua a essere alle prese con questo infortunio alla caviglia, visto che oltretutto Nkunku continua a non dare segnali. Il primo tempo è stato un incubo, è stato ancora una volta un po’ inquietante, poi nel secondo qualcosina ha fatto”
