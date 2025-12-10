Niente Milan-Como a Perth. Biasin: "Tanto rumore per nulla, un grande classico italiano"

Fabrizio Biasin, nel suo consueto editoriale su TMW ha parlato così di Milan-Como, sempre più lontana dallo svolgersi in Australia: "Era “Australia sì”, è diventata “Australia no”. Sembrava dovessimo esportare la Serie A come il parmigiano e invece - sorpresa - è saltato tutto.

Motivazioni varie: logistiche, organizzative, politiche, astrologiche. Tra le altre cose a quanto pare volevano imporci gli arbitri locali e sai che figura avremmo fatto se i loro fischietti avessero fatto meglio dei nostri. Si sarebbe creato un pericolosissimo precedente.

E allora niente, restiamo a casa. Tanto rumore per nulla, un sacco di polemiche, caciara assortita e, infine, Lega costretta a trovare al più presto una soluzione alternativa e casereccia. Un grande classico italiano.