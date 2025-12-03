Jashari 98 giorni dopo: Allegri pensa al colpo contro la Lazio

vedi letture

L'ennesima novità di formazione in questa seconda gestione rossonera di Massimiliano Allegri potrebbe avere un nome e un volto, quello di Ardon Jashari, 98 giorno la sua ultima (ed unica) presenza ufficiale con la maglia del Milan. Dopo la bursca frattura al persone destro rimediata in allenamento lo scorso agosto, lo svizzero è finalmente pronto a prendersi la scena già a partire dalla sfida di domani in Coppa Italia contro la Lazio.

Jashari 98 giorni dopo: perché Allegri ci sta pensando

Ardon Jashari non è un centrocampista generico. Nei suoi trascorsi a Brugge ha dimostrato dinamisco, buona lettura di gioco, capacità di giocare come registra oppure da mezzala di interdizione, combaciando il tutto con un'ottima rapaditià nella costruzione. È per questi motivi che in estate il Milan ha investito oltre 35 milioni di euro per lui, convinto di puntare su un jolly interessante, capace di dare equilibrio tra le fase difensiva e offensiva, portando freschezza e velocità che possono finalmente cominciare a tornare utili, già a partire dalla sfida di domani contro la Lazio.

Proprio per questo Allegri non esclude che Jashari possa addirittura partire titolare contro i biancocelesti, complice anche il problema muscolare avvertito da Youssouf Fofana che quasi costringe il tecnico rossonero a ricorrere a qualche cambio. Lo stop del francese però poco c'entra con lo svizzero, che nello scacchiere milanista dovrebbe prendere il posto di Luka Modric, un'eredità non da poco ma che conferma la fiducia che dalle parti di Milanello hanno nei suoi confronti.

Qualche rischio, ma tanta fiducia

È vero, rientrare 98 giorni dopo l'ultima presenza ufficiale con la maglia del Milan non sarà assolutamente semplice. Ci sono dubbi su condizione fisica, ritmo partita e tenuta nelle situazioni intense. Non a caso da quando è rientrato in gruppo lo svizzero non è stato mai praticamete utilizzato, neanche per spezzoni di partita, con l'obiettivo di rimettere in moto muscoli e testa.

Le sensazioni, comunuqe, sono buone, motivo per il quale Allegri ne starebbe seriamente valutando l'impiego, così da cominciare a far scoprire al popolo rossonero quel giocatore del quale si è tanto parlato nel corso dell'estate. Forse anche troppo. Adesso che sia il campo a farlo.

CLICCA SUL BANNER PER ASCOLTARE IL PODCAST DI MILANNEWS