Repubblica è sicura: "Il Milan accelera per Thiago Silva"

La sessione estiva del calciomercato rossonero si è conclusa con l'arrivo di David Odogu, giovanissimo difensore tedesco, alternativa last minute a obiettivi ben più esperti come quelli di Manuel Akanji, che ha preferito l'Inter, e Joe Gomez, rimasto al Liverpool. In vista del mercato di gennaio, giocando a tre e con sole due riserve di cui una inesperta, la dirigenza rossonera sta accarezzando l'idea di rimpolpare il reparto con un uomo di esperienza. E non un uomo di esperienza qualunque ma Thiago Silva.

L'ipotesi di un clamoroso ritorno a Milanello a 41 anni di età, aleggia nell'aria già da diverso tempo. A fine dicembre, con la conclusione del campionato brasiliano, Thiago si potrà liberare dal Fluminense. Scrive questa mattina Repubblica: "Il Milan accelera per Thiago Silva". Ci sono tanti punti di contatto: l'amore reciproco mai sopito, il grande rapporto con Ibrahimovic e Allegri, la volontà di tornare in Europa per avvicinarsi alla famiglia che sta a Londra e anche per rimettersi sul radar del calcio che conta per una convocazione al Mondiale che sarebbe clamorosa. L'idea è un contratto di sei mesi e sfruttare la sua enorme esperienza, in una seconda parte di stagione che sarà cruciale per il Diavolo.