Pulisic, ottime notizie! Il CorSport: "È convocabile per la Lazio"

Per fortuna del Milan, il problema accusato da Christian Pulisic nel corso di un allenamento tra il Derby e la gara di campionato contro la Lazio, è risultato essere meno grave di quanto paventato. Il calciatore americano ha saltato la gara del weekend e ha messo nel mirino il secondo round contro i biancocelesti che si giocherà domani sera alle ore 21 allo Stadio Olimpico di Roma e che sarà valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, competizione che il Diavolo l'anno scorso ha chiuso al secondo posto.

Con il passare delle ore sono aumentate anche le possibilità di vedere Pulisic sul treno per Roma. O almeno questo è quello che scrive il Corriere dello Sport stamattina, dopo che ieri lo statunitense ha svolto parte dell'allenamento in gruppo: "Pulisic migliora, è convocabile per la Lazio". A risultare decisivo sarà l'allenamento della vigilia, quello di oggi: la squadra si allena al mattino e poi nel primo pomeriggio si metterà in viaggio. Per Captain America l'obiettivo è quello di andare a sedersi almeno in panchina, per esser pronto al 100% lunedì 8 per il campionato.