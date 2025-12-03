Domani secondo round con la Lazio, la Gazzetta: "Rabiot e Leao non riposano"

vedi letture

Dopo la gara con le mille polemiche in campionato, spente ieri sera dal capo degli arbitri Gianluca Rocchi che ha ribadito una volta per tutte che il gomito di Pavlovic non era calcio di rigore, domani sera Lazio e Milan incroceranno subito e di nuovo il loro percorso. Questa volta si gioca in Coppa Italia, per un posto nei quarti, e si gioca in casa biancoceleste, allo stadio Olimpico di Roma. Un vero e proprio secondo round per cui Allegri sta preparando un turnover calcolato: qualcuno riposerà, altri invece giocheranno dall'inizio.

La Gazzetta dello Sport prova a indovinare le scelte di Massimiliano Allegri, considerando che Pulisic se sarà recuperato si siederà al massimo in panchina. La rosea titola: "Rabiot e Leao non riposano, c'è Ricci dal 1° per Modric". Dunque la Coppa, così come accaduto nei sedicesimi contro il Lecce, sarà l'occasione per far rifiatare, almeno inizialmente, Luka Modric. Possibilità di vedere, a gara in corso, anche Ardon Jashari mentre sarà Samuele Ricci a scendere in campo dall'inizio. Di chi invece Max non si priva assolutamente sono Rabiot e Leao. Dietro spazio a De Winter.