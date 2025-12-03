El Bebote già ai saluti? La Gazzetta: "Gimenez è in uscita"

Poco meno di un anno fa il Milan si apprestava a comprare Santiago Gimenez, il centravanti messicano del Feyenoord che avrebbe dovuto essere l'attaccante del futuro rossonero e che invece si è impantanato nel fango della scorsa stagione milanista, disastrosa, non riuscendo a riprendersi neanche adesso con il nuovo corso di Massimiliano Allegri. In questo caso, ciò che gli rema contro è la sua non adattabilità allo schema di Max che storicamente preferisce attaccanti più grossi fisicamente e pesanti dentro l'area.

Da più di un mese Gimenez è fermo ai box, in generale ha segnato solo un gol in Coppa Italia e con il mercato che si avvicina anche le voci su un suo possibile addio si fanno insistenti. Scrive la Gazzetta dello Sport: "Gimene in uscita. Santi, al Milan non c'è spazio: a gennaio può andare via". Nell'occhiello viene scritto: "L'attaccante ancora out per infortunio: al ritorno non dovrebbe avere chance. L'agente sonda altre piste". Anche lo stesso Bebote pare essersi rassegnato e dopo aver insistito per rimanere in estate, ora pare sia disposto a cambiare aria.