Allegri vs Conte, il CorSera: "Max conquista punti e alza il gradimento"

vedi letture

Al termine di 13 turni del campionato di Serie A Enilive, in testa a tutti ci sono due allenatori che sanno bene come si vince alle nostre latitudini: Massimiliano Allegri e Antonio Conte. Dopo l'ultimo weekend, infatti, a guardare tutti dall'alto verso il basso ci sono Milan e Napoli che hanno lasciato indietro (di molto poco) Roma e Inter, che fino a un paio di giornate fa comandavano. È un campionato così, cambia fisionomia di settimana in settimana. Oggi sorridono Max e Antonio, protagonisti di un focus da parte del Corriere della Sera nella sua sezione sportiva.

Il CorSera titola così su entrambi gli allenatori questa mattina: "Capoliste. Milan e Napoli in cima alla classifica con Allegri e Conte: hanno vinto in due 11 degli ultimi 15 scudetti". Un dato davvero impressionante ma che la dice lunga sull'esperienza e la bravura dei due tecnici. Su Allegri, il titolo prosegue così: "Max conquista punti e alza il gradimento: giacca e urla sono cult". E poi viene aggiunto anche nel sottotitolo: "È il leader a Milanello, amato dal popolo dei social".