Allegri vs Conte, il CorSera: "Max conquista punti e alza il gradimento"
Al termine di 13 turni del campionato di Serie A Enilive, in testa a tutti ci sono due allenatori che sanno bene come si vince alle nostre latitudini: Massimiliano Allegri e Antonio Conte. Dopo l'ultimo weekend, infatti, a guardare tutti dall'alto verso il basso ci sono Milan e Napoli che hanno lasciato indietro (di molto poco) Roma e Inter, che fino a un paio di giornate fa comandavano. È un campionato così, cambia fisionomia di settimana in settimana. Oggi sorridono Max e Antonio, protagonisti di un focus da parte del Corriere della Sera nella sua sezione sportiva.
Il CorSera titola così su entrambi gli allenatori questa mattina: "Capoliste. Milan e Napoli in cima alla classifica con Allegri e Conte: hanno vinto in due 11 degli ultimi 15 scudetti". Un dato davvero impressionante ma che la dice lunga sull'esperienza e la bravura dei due tecnici. Su Allegri, il titolo prosegue così: "Max conquista punti e alza il gradimento: giacca e urla sono cult". E poi viene aggiunto anche nel sottotitolo: "È il leader a Milanello, amato dal popolo dei social".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan