Una nuova punta per Max, il CorSport: "Fullkrug o Mateta, per non fermarsi"

Il Milan dopo 13 giornate si ritrova in vetta alla classifica di Serie A, in compagnia del Napoli. Forse nemmeno nelle più rosee aspettative ci si poteva attendere uno scenario del genere. Massimiliano Allegri predica (giustamente) calma perché siamo ancora all'inizio e perché la stagione è lunga nonché ricca di insidie: i rossoneri le hanno già sperimentate nell'ultimo mese con una sfilza di infortuni che ha messo a dura prova la squadra milanista. L'obiettivo di Max è arrivare con questa continuità di risultati a marzo e a quel punto vedere a cosa si potrà ambire: se rimanere in linea con il traguardo Champions oppure se alzare addirittura l'asticella.

Quel che è certo è che il Milan è arrivato fin qui senza un vero centravanti di ruolo. L'unico, Gimenez, ha segnato 0 gol e ora è in infermeria da oltre un mese. Anche per questo Allegri spingerà per avere dal mercato di gennaio un rinforzo offensivo che possa permettergli di continuare sul solco tracciato fin qui. Scrive il Corriere dello Sport questa mattina: "Milan, un jolly per Max. Fullkrug o Mateta: ecco gli attaccanti per non fermarsi". Nell'occhiello si legge: "Gimenez non dà garanzie e Nkunku è in ritardo: tra poche settimane c'è il mercato di gennaio e serve un rinforzo vero". Nel sottotitolo si rincara: "A fronte di un'entrata dovrà esserci una cessione". L'indiziato numero uno pare essere proprio El Bebote Gimenez.