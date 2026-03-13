Maignan e la fascia da capitano: "E' una responsabilità, ma per me è anche un orgoglio"
Oggi è in programma l'uscita di “Beyond theMagic”, un documentario che, attraverso immagini e parole esclusive dietro le quinta, racconta un po' di più di Mike Maignan. La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina riporta in anteprima alcune dichiarazioni del capitano del Milan: "E' una responsabilità essere il capitano, ma per me è anche un orgoglio: se mi hanno dato la fascia è per ciò che sono. In passato ho sempre detto agli allenatori del settore giovanile che non c’era bisogno di darmela, perché anche senza mi sentivo già capitano.
Allegri? È un top per la gestione dello spogliatoio e per l’atteggiamento sul campo. La mia stagione? Dopo lo scorso anno ho una grande voglia di rivincita. La maglia rossonera? Devi venire qui per capire cosa significa indossarla: dobbiamo dare il massimo per chi tifa Milan. Questo è il nostro spirito e il motivo per cui sarò milanista a vita".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan