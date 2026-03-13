Maignan e la fascia da capitano: "E' una responsabilità, ma per me è anche un orgoglio"

Oggi è in programma l'uscita di “Beyond theMagic”, un documentario che, attraverso immagini e parole esclusive dietro le quinta, racconta un po' di più di Mike Maignan. La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina riporta in anteprima alcune dichiarazioni del capitano del Milan: "E' una responsabilità essere il capitano, ma per me è anche un orgoglio: se mi hanno dato la fascia è per ciò che sono. In passato ho sempre detto agli allenatori del settore giovanile che non c’era bisogno di darmela, perché anche senza mi sentivo già capitano.

Allegri? È un top per la gestione dello spogliatoio e per l’atteggiamento sul campo. La mia stagione? Dopo lo scorso anno ho una grande voglia di rivincita. La maglia rossonera? Devi venire qui per capire cosa significa indossarla: dobbiamo dare il massimo per chi tifa Milan. Questo è il nostro spirito e il motivo per cui sarò milanista a vita".