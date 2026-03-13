Gazzetta: "Vlahovic vuole la Juve, vicino un accordo annuale o biennale. Pronti 7 milioni a stagione"
La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina scrive così: "Vlahovic vuole la Juve, vicino un accordo annuale o biennale. Pronti 7 milioni a stagione". Il contratto del serbo scade il prossimo 30 giugno e sembrava ormai certo il suo addio al termine di questa stagione, ma negli ultimi giorni le parti sono tornate a parlarsi e ora il prolungamento per uno o due anni dell'ex attaccante della Fiorentina sembra essere vicino. Le firme di Yildiz e Spalletti sono un assist per Vlahovic che negli ultimi mesi è stato spesso accostato anche al Milan.
Si riporta di seguito la classifica aggiornata di Serie A:
Inter 67
Milan 60
Napoli 56
Como 51
Roma 51
Juventus 50
Atalanta 46
Bologna 39
Sassuolo 38
Lazio 37
Udinese 36
Parma 34
Cagliari 30
Torino 30
Genoa 30
Lecce 27
Fiorentina 25
Cremonese 24
Verona 18
Pisa 15
