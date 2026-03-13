Gazzetta: "Vlahovic vuole la Juve, vicino un accordo annuale o biennale. Pronti 7 milioni a stagione"

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina scrive così: "Vlahovic vuole la Juve, vicino un accordo annuale o biennale. Pronti 7 milioni a stagione". Il contratto del serbo scade il prossimo 30 giugno e sembrava ormai certo il suo addio al termine di questa stagione, ma negli ultimi giorni le parti sono tornate a parlarsi e ora il prolungamento per uno o due anni dell'ex attaccante della Fiorentina sembra essere vicino. Le firme di Yildiz e Spalletti sono un assist per Vlahovic che negli ultimi mesi è stato spesso accostato anche al Milan.

