Milan, in estate è molto probabile una tournée in Australia e Asia
Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, anche se il prossimo precampionato del Milan non è ancora stato ufficializzato, è molto probabile una tournée in Australia e Asia. Ricordiamo che nel mese di febbraio i rossoneri avrebbero dovuto giocare la gara di campionato contro il Como a Perth, in Australia, ma quando la fumata bianca sembrava essere vicina, c'è stato lo stop a causa di alcune condizioni della confederazione asiatica (Afc) che non sono state accettate dalla Lega Calcio Serie A.
Si riporta di seguito la classifica aggiornata di Serie A:
Inter 67
Milan 60
Napoli 56
Como 51
Roma 51
Juventus 50
Atalanta 46
Bologna 39
Sassuolo 38
Lazio 37
Udinese 36
Parma 34
Cagliari 30
Torino 30
Genoa 30
Lecce 27
Fiorentina 25
Cremonese 24
Verona 18
Pisa 15
