Milan, in estate è molto probabile una tournée in Australia e Asia

vedi letture

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, anche se il prossimo precampionato del Milan non è ancora stato ufficializzato, è molto probabile una tournée in Australia e Asia. Ricordiamo che nel mese di febbraio i rossoneri avrebbero dovuto giocare la gara di campionato contro il Como a Perth, in Australia, ma quando la fumata bianca sembrava essere vicina, c'è stato lo stop a causa di alcune condizioni della confederazione asiatica (Afc) che non sono state accettate dalla Lega Calcio Serie A.

Si riporta di seguito la classifica aggiornata di Serie A:

Inter 67

Milan 60

Napoli 56

Como 51

Roma 51

Juventus 50

Atalanta 46

Bologna 39

Sassuolo 38

Lazio 37

Udinese 36

Parma 34

Cagliari 30

Torino 30

Genoa 30

Lecce 27

Fiorentina 25

Cremonese 24

Verona 18

Pisa 15