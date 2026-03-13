La Gazzetta in prima pagina sul Milan: "La mira di Leao"

La Gazzetta in prima pagina sul Milan: "La mira di Leao"
di Federico Calabrese

Dopo la vittoria nel derby contro l'Inter, il Milan guarda alla trasferta di domenica sera a Roma, contro la Lazio. Per i rossoneri l'obiettivo è chiaro, provare a ridurre la distanza dai nerazzurri sperando in un loro passo falso. E Max Allegri spera di poterlo farlo con il miglior Rafa Leao

Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "La mira di Leao". E ancora: "Rafa lavora per essere più freddo sotto porta. Allegri ora gli chiede i gol". Le sgasate esterne non bastano più, il portoghese deve diventare decisivo anche in zona gol.