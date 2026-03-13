La Gazzetta in prima pagina sul Milan: "La mira di Leao"
MilanNews.it
Dopo la vittoria nel derby contro l'Inter, il Milan guarda alla trasferta di domenica sera a Roma, contro la Lazio. Per i rossoneri l'obiettivo è chiaro, provare a ridurre la distanza dai nerazzurri sperando in un loro passo falso. E Max Allegri spera di poterlo farlo con il miglior Rafa Leao.
Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "La mira di Leao". E ancora: "Rafa lavora per essere più freddo sotto porta. Allegri ora gli chiede i gol". Le sgasate esterne non bastano più, il portoghese deve diventare decisivo anche in zona gol.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Le più lette
02/03 In attesa del derby scudetto vince anche il Milan. All’Olimpico la Juventus rimonta la Roma: 3-3
Primo Piano
Camarda neo 18enne, a Lecce un anno perso? Prossima stagione fondamentale. La scelta non si può sbagliare
Franco OrdineSenza Rabiot guai in vista. La differenza tra fischi e cori. Il petto è di Doveri non di Ricci
Carlo PellegattiIl derby di Pervis, The Pelvis. Che campione, Shunka Wakan. André? Il Milan ha Comotto!
Antonio VitielloStravinto i derby, un po' di rammarico c’è. L’operazione può saltare. Modric: per sempre sì
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com