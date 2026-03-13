Magic Mike e quella pazza voglia di Milan: "Milanista a vita"
MilanNews.it
Mike Maignan è l'uomo in più di questo Milan. Il portiere francese è il protagonista di un mini-documentario in uscita oggi sui canali del club e su Dazn. Il Corriere dello Sport riprende alcune delle sue dichiarazioni: "Milanista a vita", titola. E ancora: "Allegri è un top. Volevo il riscatto, diamo tutto per i tifosi".
Questo un altro estratto delle sue dichiarazioni: "Se mi hanno dato la fascia è per quello che sono. In passato ho sempre detto agli allenatori del settore giovanile che non c’era bisogno di darmela, perché mi sentivo già capitano anche senza. Oggi averla è per me un motivo di orgoglio e di responsabilità".
