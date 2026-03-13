Milan, doppio ballottaggio verso la Lazio: Ricci-Jashari e Estupinan-Bartesaghi

Il Milan prosegue la su preparazione a Milanello in vista della gara di domenica in casa della Lazio. Max Allegri ha ancora due dubbi di formazione, uno a centrocampo e uno sulla fascia sinistra. In mezzo al campo il tecnico livornese dovrà fare a meno dello squalificato Adrien Rabiot e per sostituirlo sono in ballottaggio Samuele Ricci e Ardon Jashari.

Lo riferisce questa mattina Tuttosport che aggiunge che l'altro dubbio è a sinistra dove Allegri deve ancora decidere se confermare dal primo minuto l'eroe del derby Pervis Estupinan o ridare una maglia da titolare a Davide Bartesaghi. Nell'allenamento di oggi si capirà di più su chi potrebbe cadere la scelta del tecnico rossonero.