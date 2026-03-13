Il CorSport sul Milan: "Ufo Rabiot"

Il CorSport sul Milan: "Ufo Rabiot"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:00Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Dopo la vittoria contro l'Inter, il Milan si prepara alla trasferta contro la Lazio. E dovrà farlo senza Adrien Rabiot. Ne parla questa mattina il Corriere dello Sport, che titola: "Ufo Rabiot". E ancora: "Senza Adrien il Milan fatica, Max deve trovare l'antidoto".

Il quotidiano poi prosegue: "A parte Maignan è l'unico davvero insostituibile tra i rossoneri. Ecco perché la sua assenza preoccupa Allegri". Senza il francese due sconfitte, contro i biancocelesti non si può sbagliare per tenere viva la corsa scudetto.