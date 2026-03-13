Maignan ammette: "Grande voglia di rivincita dopo l'anno scorso"

vedi letture

Nella giornata di oggi uscirà il documentario “Beyond the Magic”, che offre uno sguardo inedito sul percorso umano e professionale di Mike Maignan. L'edizione odierna di Tuttosport riporta alcune dichiarazioni del portiere francese: "Il Milan è dove mi sono fatto vedere al mondo. Devi venire qui per capire cosa significhi davvero indossare questa maglia. Quando giochiamo si vede la grandezza del Club. Appena arriviamo a Milanello dobbiamo dare il massimo, per i bambini, per i nonni, per chi tifa Milan da generazioni. Questo è il nostro spirito e questo è il motivo per cui sarò milanista a vita".

Sulla nuova stagione e sull'arrivo in panchina di Max Allegri, Maignan ha invece spiegato: "La verità è che sono arrivato con una grande voglia di rivincita rispetto all’anno scorso. È stato questo il mio pensiero fin dall’inizio, e lo è ancora oggi. Allegri? Allegri è un mister che, per la gestione dello spogliatoio e per l’atteggiamento sul campo, è un top".