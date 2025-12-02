Repubblica commenta la classifica: "Una capolista al giorno, la giungla cerca un domatore"

Oggi, all'indomani della conclusione del 13° turno di Serie A, a guardare tutti dall'alto in basso in classifica sono Milan e Napoli. Sette giorni fa in testa, tutta sola, c'era la Roma. Ancora prima la vetta era occupata dai giallorossi e dall'Inter a braccetto. E così via. Se si andasse ancora a ritroso, si ritroverebbe una testa della graduatoria sempre diversa e sempre nuova: questo è il campionato di Serie A fino a questo momento, una lega in cui le prime sette squadre sono raccolte in cinque punti.

La Repubblica questa mattina, nelle sue pagine dedicate allo sport, ha provato a districarsi in mezzo a questa selva, inedita nel nostro campionato se guardiamo agli ultimi anni. Scrive il quotidiano generalista: "Una capolista al giorno, la giungla della Serie A cerca un domatore". Quindi nel sottotitolo si va a spiegare la situazione attuale, scrivendo: "Quattro squadre racchiuse in un punto dopo 13 turni non si vedevano dal 2001. Con Allegri e Conte, in testa i più esperti di vittorie"