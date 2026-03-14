Il duello con Jashari. Il QS: "Ricci scalpita: prima il Milan, poi la Nazionale"
Considerata la pesante assenza di Rabiot, a Roma contro la Lazio ci sarà spazio per uno tra Ardon Jashari e Samuele Ricci. Tra i due, al momento, lo svizzero sembrerebbe leggermente in vantaggio nei pensieri di Massimiliano Allegri, che comunque deciderà chi schierare dal primo minuto contro la formazione biancoceleste solo a ridosso della gara.
Per questo motivo l'ex capitano del Torino spera in una chance, complice l'imminente sosta per le Nazionali dove spera di poter dare una mano all'Italia nella conquista della qualificazione al prossimo Mondiale. In merito a questo discorso i colleghi del QS, edizione Il Giorno, hanno questa mattina titolato nel taglio basso della loro prima pagina che "Ricci scalpita: prima il Milan, poi la Nazionale".
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