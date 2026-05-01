Mercato Milan: in uscita Fofana e Loftus-Cheek, piace molto Koné del Sassuolo

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Si prospettano grandi movimenti nel centrocampo del Milan in vista della prossima stagione. In attesa di conoscere il futuro di Luka Modric, in estate potrebbero salutare il club rossonero sia Youssouf Fofana che Ruben Loftus-Cheek, i quali hanno estimatori soprattutto all'estero. Sul fronte delle entrate, il primo obiettivo è sempre Leon Goretzka, che potrebbe sbarcare a Milanello gratis visto che è in scadenza con il Bayern Monaco. La concorrenza non manca, ma il Diavolo si è mosso in anticipo e già messo sul piatto un triennale da cinque milioni di euro annui più bonus.

Lo riferisce stamattina il Corriere dello Sport che aggiunge poi che gli innesti in mezzo al campo saranno più di uno se dovesse andare in porto le cessioni di Fofana e Loftus-Cheek. Per questo, oltre all'esperienza di Goretzka, in via Aldo Rossi piacciono molto la sfrontatezza e l'atletismo di Ismael Koné, talento canadese classe 2002 esploso in questa stagione al Sassuolo. E chissà che domenica, in occasione della gara di campionati tra neroverdi e rossoneri, non sia l'occasione buona per parlarne con l'ad degli emiliani Giovanni Carnevali.