Il CorSport titola: "Il Milan e Goretzka avanzano"

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"Il Milan e Goretzka avanzano": titola così questa mattina il Corriere dello Sport che spiega che in via Aldo Rossi si respira una certa fiducia sulla buona riuscita dell'affare per dare a Max Allegri Leon Goretzka, 31enne centrocampista che a fine stagione lascerà a zero il Bayern Monaco. Su di lui ci sono diversi club, ma il club rossonero si è mosso con ampio anticipo e ha messo sul piatto un triennale da cinque milioni di euro annui più bonus.

Ieri pomeriggio, intanto, è andato in scena un nuovo incontro tra Allegri e la dirigenza milanista per continuare la programmazione della stagione 2026-2027. Con il sempre più vicino ritorno in Champions League, il Milan deve non solo allungare la sua rosa, ma anche aumentare la qualità del gruppo a disposizione del tecnico livornese. E una delle prime richieste di Max è stato proprio Goretzka.