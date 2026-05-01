Milan, avanti tutta per Gila: si cerca l'accordo con la Lazio e con il giocatore

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Non è un mistero che il Milan sia alla ricerca di rinforzi anche in difesa per la prossima stagione e che l'obiettivo numero uno è Mario Gila della Lazio. Come riporta stamattina il Corriere dello Sport, i rossoneri stanno portando avanti le trattative sia con il club biancoceleste (il prezzo dl cartellino dello spagnolo si aggira intorno ai 20 milioni di euro), che con il giocatore (si cerca l'intesa giusta ad uno stipendio leggermente inferiore rispetto ai 4 milioni di euro netti richiesti).

IGLI TARE GRANDE SPONSOR DI GILA

A Max Allegri, Mario Gila piace molto perchè può giocare sia in una retroguardia a tre che a quattro e per questo ha già dato il suo ok all'operazione che in via Aldo Rossi è fortemente sponsorizzata da Igli Tare. Il motivo è semplice: era stato proprio lui, infatti, quando lavorava alla Lazio, a portarlo a Roma nell'estate del 2022. Il dirigente albanese non ha mai nascosto di apprezzare particolarmente il centrale spagnolo e ha sempre speso belle parole nei suoi confronti anche dopo il suo addio alla Lazio. Ecco le sue parole nel dicembre 2024: "Gila è veloce, intelligente e non sbaglia una partita. Può diventare uno dei migliori 3-4 difensori al mondo".