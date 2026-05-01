Verso Sassuolo-Milan: Leao sicuro di una maglia da titolare, con lui uno tra Pulisic e Nkunku
In vista di Sassuolo-Milan di domenica pomeriggio, Massimiliano Allegri ha un grande dubbio di formazione in attacco su chi giocherà in coppia con Rafael Leao, che al momento è l'unico che sembra essere sicuro di avere una maglia da titolare: in ballottaggio ci sono Christian Pulisic, ancora a secco nel 2026, e Christopher Nkunku, che sta trovando pochissimo spazio nelle ultime settimane. A riferirlo è questa mattina il Corriere dello Sport.
Questo il programma della 35^ giornata di Serie A:
Venerdì 1 maggio, ore 20.45: Pisa-Lecce
Sabato 2 maggio, ore 15.00: Udinese-Torino
Sabato 2 maggio, ore 18.00: Como-Napoli
Sabato 2 maggio, ore 20.45: Atalanta-Genoa
Domenica 3 maggio, ore 12.30: Bologna-Cagliari
Domenica 3 maggio, ore 15.00: Sassuolo-Milan
Domenica 3 maggio, ore 18.00: Juventus-Verona
Domenica 3 maggio, ore 20.45: Inter-Parma
Lunedì 4 maggio, ore 18.30: Cremonese-Lazio
Lunedì 4 maggio, ore 20.45: Roma-Fiorentina
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