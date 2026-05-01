L'apertura della Gazzetta sul futuro di Modric: "Solo Milan"

L'apertura della Gazzetta sul futuro di Modric: "Solo Milan"MilanNews.it
Oggi alle 08:12Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina sul futuro di Luka Modric: "Solo Milan". La decisione definitiva verrà presa probabilmente dopo il Mondiale, ma il croato sembra essere sempre più propenso a restare un'altra stagione in rossonero. Decisive la permanenza in panchina di Max Allegri e la possibilità sempre più concreta di giocare la Champions League con la maglia del Diavolo. 

Se non giocherà un altro anno con il Milan l'unica alternativa sembra essere l'addio al calcio. Una tentazione potrebbe essere ritornare a giocare in patria, ma la sensazione è che il croato voglia chiudere la carriera in un altro modo, cioè rappresentando il Milan in Champions. Altri campionati come quello arabo e la Mls americana non sembrano invece interessare Luka.