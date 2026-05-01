Rinnovo Modric: per sciogliere ogni riserva si dovrà probabilmente aspettare la fine del Mondiale
In casa rossonera continua a tenere banco la questione che riguarda il futuro di Luka Modric, il cui contratto con il Milan scadrà il prossimo 30 giugno. Tutto lascia pensare che il campione croato rinnoverà per un'altra stagione, ma per sciogliere ogni riserva si dovrà probabilmente aspettare la fine del Mondiale, quando il centrocampista testerà le sue reali condizioni fisiche e le motivazioni che servono per un altro campionato di Serie A, oltre alle probabili fatiche della Champions League. Lo scrive stamattina La Gazzetta dello Sport.
MODRIC, STAGIONE FINITA
Max Allegri dovrà fare a meno di Modric nelle ultime quattro gare di questa stagione dopo che il giocatore è stato operato nei giorni scorsi per una frattura complessa pluriframmentaria dell'osso zigomatico sinistro rimediata contro la Juventus. Ecco il comunicato ufficiale del Milan dopo l'intervento chirurgico: "AC Milan comunica che, nella giornata di oggi, Luka Modrić è stato sottoposto a intervento chirurgico presso la Clinica La Madonnina di Milano. Si è reso necessario intervenire chirurgicamente per trattare una frattura complessa pluriframmentaria dell'osso zigomatico sinistro. L'operazione, eseguita dall’équipe del Dr. Luca Autelitano alla presenza dei medici rossoneri Stefano Mazzoni e Andrea Bulgheroni, è perfettamente riuscita. Il Club augura a Luka una pronta guarigione in vista della FIFA World Cup!".
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