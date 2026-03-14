Bartesaghi ancora out. La Gazzetta: "Estupinan confermato sulla fascia"

Bartesaghi ancora out. La Gazzetta: "Estupinan confermato sulla fascia"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:48Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis

Al momento le scelte di formazione di Massimiliano Allegri sono ancora un'incognita, ma da Milanello filtrerebbe una voce che riguarda Pervis Estupinan. Dopo la prestazione convincente nel derby, con tanto di gol, l'ecuadoriano potrebbe scendere nuovamente in campo da titolare contro la Lazio, squadra contro la quale giocò dal primo minuto anche all'andata. 

A confermarlo i colleghi de La Gazzetta dello Sport, che questa mattina, parlando delle possibili scelte di Allegri, hanno titolato "Estupinan confermato sulla fascia", con Bartesaghi che dunque partirà ancora una volta dalla panchina, questa volta, però, per scelta tecnica più che in via precauzionale, come successo invece nel derby. 