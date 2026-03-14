Ora Chris sta bene. Il CorSport: "Segnali di Pulisic"

Ora Chris sta bene. Il CorSport: "Segnali di Pulisic"MilanNews.it
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Oggi alle 09:12Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis

Dopo un periodo di difficoltà Christian Pulisic sembrerebbe essersi ripreso. Certo, in questo 2026 non ha ancora segnato, ma nel derby ha lanciato segnali incoraggianti a Massimiliano Allegri, soprattutto dal punto di vista fisico ed atletico. L'americano è tra quelli che ha corso di più contro l'Inter, mostrando in alcune fasi della gara anche lucidità e pulizia tecnica. 

Una notizia incoraggiante, soprattutto in vista del proseguo della stagione, anche perché l'importanza che Pulisic ricopre all'interno dello scacchiere rossonero è ben nota a tutti. In merito a questo Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Segnali di Pulisic", rifacendosi proprio ai numeri positivi registrati dall'americano nell'ultimo derby. 