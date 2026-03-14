Ora Chris sta bene. Il CorSport: "Segnali di Pulisic"
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Dopo un periodo di difficoltà Christian Pulisic sembrerebbe essersi ripreso. Certo, in questo 2026 non ha ancora segnato, ma nel derby ha lanciato segnali incoraggianti a Massimiliano Allegri, soprattutto dal punto di vista fisico ed atletico. L'americano è tra quelli che ha corso di più contro l'Inter, mostrando in alcune fasi della gara anche lucidità e pulizia tecnica.
Una notizia incoraggiante, soprattutto in vista del proseguo della stagione, anche perché l'importanza che Pulisic ricopre all'interno dello scacchiere rossonero è ben nota a tutti. In merito a questo Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Segnali di Pulisic", rifacendosi proprio ai numeri positivi registrati dall'americano nell'ultimo derby.
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