Sarri, linea prudente. La Gazzetta: "Stavolta sarà una Lazio meno arrembante"

Sarri, linea prudente. La Gazzetta: "Stavolta sarà una Lazio meno arrembante"MilanNews.it
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Oggi alle 09:36Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis

La sfida di domani sera dell'Olimpico avrà un peso specifico importante non solo per il Milan, ma anche per la Lazio di Maurizio Sarri. Certo, la formazione biancoceleste non sarà in cosa per lo scudetto, ma nonostante tutte le difficoltà del caso vuole comunque cercare di alimentare le speranze europee, con il sesto posto che però oggi dista la bellezza di 13 punti. 

Tentar non nuove, per questo motivo Sarri opterà per una linea prudente, cercando di attaccare e fare male al Milan al momento opportuno. In merito alle strategie della formazione biancoceleste La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato: "Stavolta sarà una Lazio meno arrembante". 