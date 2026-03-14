Il futuro numero 9. Il CorSport: "C'è Jackson tra i profili per l'attacco"

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Lo era un anno fa, lo è stata a gennaio e lo sarà sicuramente anche la prossima estate. L'attaccante, il numero 9 di peso, sarà la priorità del Milan nel calciomercato estivo, anche perché c'è da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri un attaccante che sia in grado di superare i 20 gol in stagione, soprattutto se si vorrà essere competitivi su più forti nella prossima stagione.

Non a caso nel corso di questi mesi sono stati fatti tanti nomi, da Dusan Vlahovic a Moise Kean, passando per Mateo Pellegrino fino ad arrivare a Robert Lewandowski. Dalle parti del quarto piano di via Aldo Rossi sarebbero ancora in corso delle valutazioni, al punto che altri nomi starebbero arricchendo la lista della dirigenza rossonera. Riportano infatti i colleghi de Il Corriere dello Sport che tra i tanti "C'è Jackson tra i profili dell'attacco", classe 2001 del Bayern Monaco in prestito dal Chelsea.