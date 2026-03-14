Dal passaggio di consegne alla Juventus al Milan. Tuttosport: "Allegri e Sarri, destini incrociati"
Domani sera allo stadio Olimpico di Roma ci sarà un nuovo capitolo della soap opera che vede protagonisti Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri. Nulla di troppo lungo eh, anche se c'è da dire che questa storia va avanti dalla stagione 2019-2020. Sì, perché l'attuale tecnico della Lazio sostituì proprio il livornese sulla panchina della Juventus dopo 5 stagioni ricche di successi e soddisfazioni.
Ma questo non è l'unica volta in cui i destini di questi due allenatori si sono incrociati, visto che anche qualche mese fa, prima di scegliere di virare sull'esperienza di Massimiliano Allegri, il Mila ha seriamente preso in considerazione anche la candidatura di Maurizio Sarri. Per questo motivo i colleghi di Tuttosport hanno questa mattina titolato: "Allegri e Sarri, destini incrociati",
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