L'offerta per i tifosi. Tuttosport: "DAZN: la gara di domani sarà gratis"

vedi letture

Lazio-Milan sarà visibile a tutti. Una bella iniziativa, soprattutto per i tifosi di entrambe le squadre e non, visto che si parla comunque di una sfida sempre molto affascinante, soprattutto se si considerano i nomi dei grandi giocatori che hanno in passato arricchito una partita del genere.

A ribadire questa offerta i colleghi di Tuttosport, che questa mattina hanno titolato "DAZN: la gara di domani sarà gratis". Come già successo nel corso della stagione, dunque, il principale servizio di streaming e on-demand della Serie A mette a disposizione di tutti un'altra gara di cartello come quella dell'Olimpico.