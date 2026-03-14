SMS al Milan e Gattuso. Il QS: "Ricci, più di un vide Rabiot"

SMS al Milan e Gattuso. Il QS: "Ricci, più di un vide Rabiot"MilanNews.it
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Oggi alle 09:48Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis

Samuele Ricci spera di poter sfruttare al meglio l'assenza di un campione come Adrien Rabiot, sostituendolo domani sera in occasione della delicata, ed importante, sfida dell'Olimpico contro la Lazio. Il 24enne si sta giocando una maglia da titolare con Jashari, anche se sembrerebbe lui il favorito a prendere il posto di Rabiot. 

Chance ghiotta, questa, per mettersi in luce anche in ottica Nazionale, considerando gli importanti impegni che aspettano l'Italia tra qualche settimana. In merito a questo, i colleghi de Il QS, edizione Il Giorno, hanno questa mattina titolato: "SMS al Milan e a Gattuso. Ricci, più di un vice Rabiot". 