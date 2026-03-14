SMS al Milan e Gattuso. Il QS: "Ricci, più di un vide Rabiot"
MilanNews.it
Samuele Ricci spera di poter sfruttare al meglio l'assenza di un campione come Adrien Rabiot, sostituendolo domani sera in occasione della delicata, ed importante, sfida dell'Olimpico contro la Lazio. Il 24enne si sta giocando una maglia da titolare con Jashari, anche se sembrerebbe lui il favorito a prendere il posto di Rabiot.
Chance ghiotta, questa, per mettersi in luce anche in ottica Nazionale, considerando gli importanti impegni che aspettano l'Italia tra qualche settimana. In merito a questo, i colleghi de Il QS, edizione Il Giorno, hanno questa mattina titolato: "SMS al Milan e a Gattuso. Ricci, più di un vice Rabiot".
Pubblicità
Rassegna Stampa
Le più lette
1 Galli sicuro su Camarda: “Un anno con Di Francesco è un anno di formazione. L’importante è guardare avanti”
3 Corsa scudetto ancora aperta? Tovalieri: "Dopo questo turno avremo un'idea precisa. L'Inter è più forte, il Milan sta facendo un grande campionato"
02/03 In attesa del derby scudetto vince anche il Milan. All’Olimpico la Juventus rimonta la Roma: 3-3
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Ambrosini: "Il mio Milan è irripetibile, nuovi Ambrosini non ne vedo. Scudetto? Milan, fatti trovare pronto in caso di scivoloni nerazzurri"
Franco OrdineSenza Rabiot guai in vista. La differenza tra fischi e cori. Il petto è di Doveri non di Ricci
Carlo PellegattiIl derby di Pervis, The Pelvis. Che campione, Shunka Wakan. André? Il Milan ha Comotto!
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com