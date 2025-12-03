Attaccanti del passato e del presente: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi uscite oggi in edicola parlano poco di Milan: la priorità viene data a chi ha giocato o chi deve giocare prima dei rossoneri in Coppa Italia. Ieri la Juventus ha eliminato senza troppi patemi l'Udinese, mentre oggi scenderà in campo l'Inter contro il Venezia come anche Atalanta-Genoa e Napoli-Cagliari. Il Diavolo sarà impegnato domani sera all'Olimpico, alle ore 21, contro la Lazio per guadagnarsi un posto nei quarti di finale.

Sulla Gazzetta dello Sport, però, si parla del Milan, in taglio alto. L'accento è messo sull'attaccante del presente milanista, Santiago Gimenez e sul suo futuro che sembra sempre più in bilico. Titola la rosea senza mezzi termini: "Gimenez è in uscita". Poi viene aggiunto: "Deluso e senza spazio: può andare via subito. Domani c'è la Lazio".

L'unico altro quotidiano che cita il Diavolo in apertura è Tuttosport: lo fa grazie all'intervista a un attaccante del passato milanista come Andriy Shevchenko che, inevitabiilmente, tra le altre cose, parla anche dell'attuale momento della squadra di Allegri. In taglio alto si legge la sua dichiarazione: "Ucraina, il calcio terapia anti-guerra per i bambini". Citato, come detto, anche il mondo rossonero: "Max, Leao, Modric: che bel Milan!".