L'ex arbitro Minelli: "Totalmente inadeguata l'OFR sul mani di Pavlovic: assolutamente no rigore"

L'ex arbitro Daniele Minelli è stato ospite di TMW Radio e ha offerto il suo punto di vista circa il grande caso VAR che si è venuto a creare al termine della gara tra Milan e Lazio di campionato, partita vinta dai rossoneri 1-0.

Il giudizio di Minelli: "Assolutamente no rigore. Il tiro di Romagnoli è molto forte, ravvicinato. Pavlovic è in marcatura con Marusic e quindi il braccio si trova in quella posizione per una dinamica di gioco. Non è calcio di rigore come giustamente l'arbitro aveva correttamente non dato dal campo e non trovo giustificazione sull'on field review proposta dal Var, sicuramente per far dare il calcio di rigore: totalmente inadeguata com'è stato il prosieguo della giustificazione per non dare il calcio di rigore. L'arbitro giovane si è trovato in difficoltà davanti a una chiamata totalmente fuori luogo però non ti puoi inventare un fallo che evidentemente non c'è stato"