Pellegatti incita il Milan: “Spero si rendano conto che ad Allegri serve un aiuto dal mercato”

Con un video sul suo canale Youtbe, Carlo Pellegatti ha parlato della necessità per Max Allegri di ricevere qualche innesto nel mercato di gennaio per provare a continuare a lottare per le prime posizioni in classifica. Vedimao le parole del giornalista rossonero:

“Se il Milan riuscisse ad arrivare sempre in queste posizioni, primo, secondo di un punto, dietro di un punto, davanti, avrà ancor di più bisogno dell’aiuto del mercato. Spero che i dirigenti si rendano conto che il Milan ha bisogno dell’aiuto del mercato, ma la prima mossa del mercato sarebbe, ma non è difficile se c’è la volontà, la prima mossa del mercato non deve essere il centravanti, non deve essere il difensore centrale, ma se questi benedetti dirigenti del Milan vogliono recuperare qualche punto perso, perchè si sa che non sono più amati, sto parlando dei vecchi dirigenti non mi riferisco a Tare e ad Allegri, che ormai è come se fosse un manager, se vogliono guadagnare dei punti hanno da fare una sola operazione prima del centroavanti, prima del difensore, prima di chi volete voi: firmare Mike Maignan, lo vogliono tutti, i tifosi, lo vogliono i suoi compagni, Matteo Gabbia commenta “Firma” con una penna, lo auspicano anche critici perchè non serve essere tifosi, tutti dicono “Bhe hai un portiere del genere, che cosa aspetti a farlo firmare”. Tifosi, critici, opinionisti, compagni di squadra, insomma tutti vorrebbero che Mike Maignan firmasse”