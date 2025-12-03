Allegri squalificato un turno per espulsione in Milan-Lazio

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - L'espulsione rimediata nel finale di Milan-Lazio è costata a Massimiliano Allegri la sanzione di una giornata di squalifica e una multa di 10mila euro da parte del giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea. La decisione è così motivata: "Mentre il direttore di gara si apprestava ad effettuare una 'on field review', dirigendosi prima verso il tunnel degli spogliatoi, in segno di dissenso, e raggiungendo successivamente l'arbitro nell'area di revisione, ha contestato con fare intimidatorio la decisione arbitrale; dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre usciva dal recinto di gioco, ha assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un componente della panchina avversaria".

E a proposito, per l'episodio è stato sanzionato con una giornata di stop e 5mila euro di multa il viceallenatore della Lazio, Marco Ianni "per avere, in risposta all'atteggiamento provocatorio dell'allenatore della squadra avversaria, assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti di quest'ultimo". Sempre in tema di allenatori, non potrà andare in panchina per un turno il tecnico dell'Udinese, Kosta Runjaic, così come un componente dello staff del Verona, Nicola Beati, entrambi espulsi per avere contestato platealmente una decisione arbitrale. Quanto ai giocatori, una giornata di squalifica sconteranno Emir Troilo (Parma), espulso, e i diffidati Roberto Gagliardini (Verona) e Marin Pongracic (Fiorentina). Tra le società, la Roma è stata multata di diecimila euro per lancio di petardi e fumogeni e per un coro denigratorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, stesso comportamento che costerà all'Inter cinquemila euro di ammenda. (ANSA).