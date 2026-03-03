MN - Chamorro (ESPN Brazil): "André ha diverse cose da migliorare. È molto promettente, ma non è ancora pronto per il Milan"

Il Milan lavora parallelamente su campo e mercato. Su quest'ultimo fronte, negli ultimi giorni voci ricorrenti vogliono André del Corinthians sempre più vicino ai rossoneri. Ma che giocatore è il classe 2006? È già pronto per l'Europa? Per affrontare questi argomenti, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il collega brasiliano Antonio Strini Chamorro, di ESPN Brazil.

In cosa deve migliorare André?

"André deve imparare a non tenere troppo la palla, perché potrebbe perderla più facilmente. Inoltre, potrebbe migliorare il suo tiro dalla lunga distanza e anche entrare più spesso in area per segnare più gol".

È pronto per l'Europa?

"André dovrebbe restare un altro anno o due qui in Brasile per giocare partite più fisiche e acquisire più esperienza. È un giocatore molto promettente, ma non lo vedo ancora pronto per essere titolare in una grande squadra come il Milan".