Serie A, gli squalificati dopo la 27^ giornata di campionato

Ieri alle 22:30News
di Enrico Ferrazzi
fonte legaseriea.it

Il sito della Lega Calcio Serie A riporta i giocatori che sono stati squalificati dal Giudice Sportivo dopo la 27^ giornata di Serie A: "A seguito delle decisioni del Giudice Sportivo sono stati squalificati per un turno di campionato Pinamonti (Sassuolo), Freuler (Bologna), Parisi (Fiorentina), Terracciano (Cremonese), Valenti (Parma), Wesley (Roma). Entrano nella lista dei diffidati Lucumi (Bologna), Malinovskyi (Genoa), Pongracic (Fiorentina), Pellegrino (Parma)". 

Di seguito la classifica aggiornata della Serie A:

Inter 67
Milan 57
Napoli 53
Roma 51
Como 48
Juventus 47
Atalanta 45
Bologna 39
Sassuolo 38
Udinese 35
Lazio 34
Parma 33
Cagliari 30
Torino 30
Genoa 27
Fiorentina 24
Cremonese 24
Lecce 24
Pisa 15
Verona 15