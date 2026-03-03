Mattei: "Se il Milan avesse pareggiato a Cremona sarebbe cambiato poco: l'Inter ha già vinto"

Come è inevitabile il Derby della Madonnina, che si giocherà tra Milan e Inter domenica 8 marzo alle 20.45, è già quasi l'argomento predominante: i nerazzurri hanno l'occasione di mettere una mano sullo Scudetto, i rossoneri la possibilità di ritardare tuttto questo e soprattutto prendere punti Champions molto importanti. Nel corso di Maracanà, trasmissione radiofonica in onda tutte i giorni feriali su TMW Radio, il giornalista Stefano Mattei ha detto la sua sulla volata Champions e corsa scudetto che vedono coinvolto il Milan. Le sue dichiarazioni.

Roma, Juve, Milan e Napoli, tutto nei minuti finali: chi ci guadagna?

"La Juventus, perché il Napoli avrebbe pareggiato, il Milan avrebbe pareggiato ma sarebbe cambiato poco, perchè l'Inter ha già vinto lo Scudetto. La Juve sarebbe scivolata a -7, sarebbe stato un bel problema. Ora è con gli scontri diretti a favore a -3 e con 11 giornata ce la può fare"