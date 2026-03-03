Da ora disponibili (per gli abbonati) i biglietti per Milan-Udinese, partita dopo Pasqua

In occasione dell'appuntamento casalingo valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A, il Milan scenderà in campo contro l'Udinese. Sarà lo scontro numero 109: il bilancio vede 48 vittorie rossonere, 23 successi bianconeri e 37 pareggi.

INFORMAZIONI GENERALI

La data e l'ora di Milan-Udinese non sono state ancora definite.

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Udinese sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti VivaTicket secondo la seguente modalità:

Fase Abbonati: dalle ore 15.00 di martedì 3 marzo e fino alle 23.59 di giovedì 5 marzo, ogni abbonato alla stagione 25/26 potrà acquistare fino a 4 biglietti nei settori disponibili, con listino dedicato.

Fase Milan Club: dalle ore 15.00 di mercoledì 4 marzo alle 23.59 di giovedì 5 marzo, ogni affiliato Milan Club inserendo il proprio codice "Tessera Socio Milan Club" potrà acquistare fino a 4 biglietti, tutti intestati a titolari di "Tessera Socio Milan Club", con listino dedicato.

Vendita libera: dalle ore 15.00 di venerdì 6 marzo e fino a esaurimento delle disponibilità.

PROMOZIONI

Il prezzo dei biglietti per Milan-Udinese parte da 14€. Già dalla fase abbonati, gli Under 16 e gli Over 60 potranno usufruire di tariffe dedicate in alcune zone dello stadio.

MATCHDAY UPGRADES

Rendi ancora più speciale la tua esperienza a San Siro aggiungendo al biglietto i nostri nuovi servizi:

Fast Track: consente di evitare le code agli ingressi di San Siro, accedendo più rapidamente tramite un varco dedicato. Il prezzo di acquisto del Fast Track parte da 5€ e può essere acquistato fino al fischio d'inizio, in alcuni settori selezionati.

Casa Milan Hospitality Experience: offre la possibilità di vivere un'intera giornata a tinte rossonere. Al prezzo di 38€, Casa Milan Hospitality Experience include il pre-partita nell'headquarter del Club, con tour del Museo Mondo Milan e servizio food & beverage presso Casa Milan Bistrot.

Sports Pub post-match access: vivi il post-partita nel nuovo Sports Pub situato all'interno di San Siro, dove l'atmosfera elettrizzante del matchday si fonde con l'accoglienza di un pub in stile inglese, moderno e dalla ricca offerta di cibo e bevande. Il prezzo di acquisto è di 10€.

Museum DJ Set: lasciati trasportare dal ritmo di un DJ set dal vivo. Un'esperienza esclusiva, dove musica e cocktail a pagamento creano il contesto perfetto per prolungare l’emozione della partita dopo il fischio finale. Il prezzo di acquisto è di 10€.

Tutti i servizi possono essere acquistati dai tifosi già in possesso di un titolo d'accesso allo stadio.

TIFOSI CON DISABILITÀ

Il biglietto per Milan-Udinese ha un costo di 25€, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato, seguendo le istruzioni riportate al seguente link.

CLUB 1899

Acquista i biglietti Premium con Hospitality per tutte le gare casalinghe del Milan nella Serie A 2025/26. Vai su booking.acmilan.com, scegli il match che ti interessa e acquista la tua experience preferita per vivere una giornata esclusiva. Se hai un'azienda o una partita IVA, sorprendi i tuoi clienti e crea opportunità di business nelle aree più importanti di San Siro. I posti più esclusivi dello stadio con un raffinato servizio di ristorazione per vivere momenti indimenticabili. Contattaci per scoprire i benefit.