Leao ha segnato 9 gol in 20 presenze in campionato: quasi una rete ogni due partite. E ha già migliorato l'anno scorso

Rafael Leao ha segnato 9 gol in questo campionato (in 20 presenze) e ha superato le otto reti messe insieme nella scorsa Serie A (34 presenze). Lo riporta Opta.

CREMONESE-MILAN (0-2), LE PAROLE DI ALLEGRI

“La Cremonese - ha spiegato Massimiliano Allegri a Dazn - è una squadra complicata da giocarci contro. Nel primo tempo ha tenuto ritmi molto alti, noi abbiamo avuto un po’ di difficoltà nella gestione della palla. Abbiamo rischiato su un tiro e abbiamo sprecato molte occasioni. Estupinan è entrato ed è entrato molto bene, questa è la dimostrazione che è un gruppo straordinario. Chi è entrato oggi ha fatto bene come spesso chi entra fa. Oggi era importante vincere per cancellare la sconfitta col Parma, fare 3 punti importanti in classifica, avvicinarci al nostro obiettivo e per prepararci bene per il Derby. In questo momento il tridente è una soluzione da gara in corso perché comunque quando ci sono grandi ritmi è normale che anche gli esterni devono lavorare molto e quindi perdiamo un po’ di lucidità. In quel momento della partita c’era bisogno di giocatori offensivi. Abbiamo inserito Fullkrug e messo Pulisic a destra, che nonostante abbia avuto un’occasione importante ha fatto una buona partita, sta ritrovando la condizione così come Rafa, così come tutti gli altri. Vediamo cammin facendo, si può giocare anche con i tre davanti ed il doppio mediano. Vediamo un attimino. In questo momento della stagione non mi interessano tanto i moduli ed i sistemi di gioco, abbiamo un obiettivo troppo grosso da centrare, con le squadre dietro che continuano a far punti… Il Como, il Napoli ieri ha vinto, deve giocare l’Atalanta, la Roma e la Juventus… Bisogna fare un passettino alla volta sapendo che la strada è ancora molto lunga”.