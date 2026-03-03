Gozzini: "Nel derby De Winter non è una necessità, ma una scelta: c’è bisogno di alzare il muro per frenare l’offensiva aerea nerazzurra"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport su Koni De Winter: "Modulo e uomini potrebbero somigliarsi, se non sovrapporsi perfettamente, eppure tra il Milan d’andata e quello di ritorno del derby ci saranno delle sostanziali novità. Allegri punta Chivu per il bis, solo che la performance non potrà essere esattamente la stessa. Serviranno delle variazioni per ottenere altri applausi e Max sembra averle già pronte. Potrebbero essere una per reparto. Nonostante il possibile recupero di Gabbia, titolare del terzetto arretrato e presente nella formazione iniziale della gara d’andata, l’idea è riproporre De Winter. Titolare delle ultime tre, l’ex genoano si è preso la scena e la leadership della linea: da comprimario e centrale di destra all’occorrenza, a riferimento del reparto. Nel derby De Winter non è una necessità, ma una scelta: c’è bisogno di alzare il muro per frenare l’offensiva aerea nerazzurra. De Winter aggiunge fisicità: 191 centimetri da utilizzare sui piazzati avversari, che tra cross e angoli hanno segnato moltissimo di testa. A scortarlo saranno il metro e 94 di Pavlovic e i 185 centimetri di Tomori.

Il Milan ha trovato la sua formula ed è stata spesso vincente. Non sono mancate le sperimentazioni o le ipotesi che Max ha trasformato in certezze: Tomori centro-destra e Pavlovic incursionista mancino, quando un tempo erano entrambi centrali bloccati in prossimità della loro area di rigore".