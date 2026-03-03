Tulipa consiglia: "Allegri deve preparare la sua squadra in modo che un tipo di giocatore come Leao abbia una preponderanza nel gioco"

Manuel Jorge da Silva Cruz, conosciuto come Tulipa, ex giocatore e attuale tecnico dell'Ararat-Armenia, ha parlato così a tuttomercatoweb.com di Rafael Leao: "Mi piacciono molto le qualità di Rafael Leao. È un giocatore veloce, elegante e con una grande creatività offensiva. Accelera sulle lunghe distanze e spesso sfonda da solo un blocco a centrocampo. È praticamente inarrestabile quando riceve palla sulla fascia sinistra e attacca dall'esterno o dall'interno".

Le critiche? Capisco il fatto che ci siano alcune critiche sulla sua costanza. Il contesto italiano è molto esigente dal punto di vista tattico ed emotivo, soprattutto in un club come il Milan, dove continuità di gioco, impegno difensivo, competitività e impatto nelle partite importanti sono cruciali. Ma noi allenatori dobbiamo sapere dove il giocatore è più importante, in quale momento della partita le sue caratteristiche devono essere utilizzate. Leao è un vero e proprio game changer, quindi l'allenatore deve preparare la sua squadra in modo che questo tipo di giocatore abbia una preponderanza nel gioco. Tutto dipende dagli aggiustamenti posizionali della squadra per creare un rapporto e una connettività di interessi comuni basati su caratteristiche diverse. Guardate l'ultimo campionato vinto dal Milan e vedrete l'influenza di Rafael Leão in quel risultato. Bisogna sapere come ottenere il meglio da ogni giocatore per il meglio della squadra".