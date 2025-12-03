Borghi esalta Leao: “È focalizzato come non mai su quello che gli dice Allegri”

Nel suo canale YouTube, il giornalista Stefano Borghi ha analizzato la partita di Leao e ha giudicato in maniera molto positiva l'atteggiamento del portoghese durante Milan-Lazio e durante tutto il corso della stagione. Vediamo nel dettaglio le sue parole:

“Rafael Leao sta fatturando come non mai nella sua carriera milanista, perché è il suo miglior avvio di sempre il rapporto goal segnati minuti giocati e io continuo a sottolineare come Leão, specialmente nelle ultime due partite, stia lavorando da centravanti vero. Poi la partita che ha fatto ieri contro la Lazio non è la partita scintillante sul piano dei contenuti, ma è una partita da centravanti perché segna quel goal all’interno dell’area piccola, tra l’altro, battendo una difesa schierata, una difesa non particolarmente reattiva, soprattutto Marusic, ma una difesa schierata, e poi ha anche una grande occasione con un colpo di testa in sospensione in area di rigore. La notizia grande non è che lui può fare quel ruolo, perché Leao per le sue qualità, per le sue caratteristiche, può fare bene o male tutto. Io continuo a considerarlo un giocatore dal potenziale superiore e che si è visto tante volte ma mai con una continuità determinante se non nell’anno in cui il Milan guarda caso ha vinto lo scudetto. La notizia è che Leao mi sembra veramente focalizzato in questa missione che gli ha affidato Allegri. Vi avevo sottolineato come mi fosse piaciuto il Leão del primo tempo del derby giocando spalle alla porta, duellando con Acerbi, andando a vincere le palle contese aeree. Oggi dal punto di vista della prestazione un filo meno, però arriva quello che si chiede a un centravanti, ovvero il goal che ti fa vincere 1 a 0 la partita”.