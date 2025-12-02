Borghi è sicuro: “Parole di Allegri su Rabiot bellissime. Pedina fondamentale per la squadra”

Nel suo canale YouTube, nel post partita di Milan-Lazio, il telecronista di Sky e giornalista Stefano Borghi ha commentato la partita giocata dai rossoneri e infine ha fatto una digressione sul centrocampista rossonero del Milan, Adrien Rabiot. Questo il suo commento:

“Nel secondo contemporaneamente la Lazio è un po’ scesa di tono da questa sua precisione millimetrica a livello difensivo e il Milan invece è salito, il Milan ha cominciato a proporre qualche cosa, poi la partita è stata in bilico fino alla fine. Però anche l’azione che porta al goal del Milan è un’azione che si sviluppa molto bene, il Milan ha trovato lo sganciamento di Tomori che nel primo tempo aveva sofferto le pene dell’inferno, prendendosi addirittura due tunnel uno da Zaccagni e uno da Pellegrini. Invece in questa situazione Tomori si sgancia, e qui si vede l’organizzazione e si vede anche la settimana a disposizione per provare giocate ad hoc, perché poi c’è questo gioco a quattro, praticamente due triangoli che non sono mai triangoli perché c’è sempre il terzo uomo perfettamente eseguiti. Poi che piaccia o no, la la partita la decide un goal da centravanti puro di Leao.

Su Rabiot: “Abbiamo visto ancora l’importanza di Rabiot proprio nel fare quasi lo scudiero di Modric, perchè poi Allegri nel post partita sottolinea l’importanza di Rabiot come elemento tattico e come uomo squadra che è una bellissima definizione. Ma voi mi ricordate le definizioni che Allegri dava di Rabiot nei tempi juventini, diceva questo è uno che mi deve fare 10 goal a stagione, e li lo ha portato ad andare in doppia cifra. Adesso Rabiot non sta segnando, però Allegri non sottolinea questo, dice l’ho trovato cresciuto e lo trovo fondamentale per la squadra, che è davvero una crescita importante per un centrocampista”