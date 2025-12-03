Pellegatti sul "brutto" gioco: “Allegri non sta mettendo le fioriere, ma sta costruendo le fondamenta”

Nonostante i risultati ottenuti fino ad ora d Allegri, sono rimasti tanti i suoi detrattori che ne criticano il gioco e l'approccio alla partita. Su questo argomento si è espresso Carlo Pellegatti che, nel suo canale YouTube, ha commentato così:

“Ma che cosa volete da Massimiliano Allegri? perché adesso pur di rovinarsi la vita, c’è qualche tifoso rossonero che ha la puzza sotto il naso e critica il gioco di Allegri. Certamente che non sia un gioco spumeggiante che prende in mano la partita lo stiamo vedendo tutti, ma signori continuo con la mia metafora: Allegri in questo momento non sta mettendo le fioriere nella casa del Milan, sta costruendo la casa del Milan dalle fondamenta, dopo la peggiore stagione della nostra storia, la scorsa stagione, che ci ha portato all’ottavo posto che ci costringe a giocare la Coppa Italia ad agosto e che ci costringe ad andare a Roma con la Lazio. Erano anni che non capitava che il Milan giocasse gli ottavi in trasferta. E se andasse bene a Roma probabilmente si andrà, stando ai favori del pronostico, a Bologna. E da Massimiliano Allegri vogliono gli svolazzi, vogliono i fiori, vogliono i ricami, vogliono il mulino. È un Milan che viene dalle catastrofi, dalle macerie dello scorso anno con una squadra che secondo me, guardando tutto, non si è rafforzata. Abbiamo assistito a tutto l’anno scorso. Massimiliano Allegri non è solo il gioco bello, brutto, Massimiliano Allegri è il manager, è diciamo il manager dello spogliatoio che l’anno scorso non abbiamo mai avuto. Basta lui non serve nessun altro”